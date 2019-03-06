Сбербанк запустит новую платформу по инвестиционному консультированию клиентов

Sberbank Private Banking и компания Refinitiv объявили о начале разработки новой платформы по инвестиционному консультированию. Новые цифровые технологии, дополняющие экспертизу инвестиционных консультантов и аналитиков, автоматизируют процессы формирования и ведения клиентских портфелей, а также повысят эффективность управления инвестициями.

Новая платформа объединит три массива данных: рыночную информацию компании Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk Thomson Reuters), экспертизу специалистов по инвестициям Sberbank Private Banking (подразделение Сбербанка России) и актуальные данные по портфелю клиента. Реализация новых технологических решений позволит Sberbank Private Banking соответствовать стандартам и требованиям Центрального банка России в части нового регулирования деятельности по инвестиционному консультированию.

Первый этап будет запущен в середине 2019 года. Инвестиционные консультанты смогут анализировать актуальную информацию по каждому клиенту: доходность и детализацию финансовых операций, проводить стресс-тесты, а также сравнивать существующий портфель с модельными портфелями и предлагать ребалансировку при необходимости. Благодаря автоматизированному анализу новой платформы инвестиционные консультанты Sberbank Private Banking смогут предложить клиентам банка новый системный подход к формированию индивидуальных стратегий.

В 2020 году на втором этапе проекта планируется существенно расширить возможности платформы, что сделает ее доступной клиентам для самостоятельного анализа. После запуска третьего этапа на новой платформе можно будет осуществлять полный цикл управления инвестиционным портфелем — от просмотра и анализа портфеля до покупки и продажи онлайн.

Новая платформа по инвестиционному консультированию станет удобным аналитическим инструментом, который сделает процесс инвестирования более прозрачным и структурированным, позволит применять единый подход к консультированию клиентов Sberbank Private Banking с учетом их индивидуальных инвестиционных предпочтений. С помощью данного инструмента клиенты банка смогут наглядно оценивать разные сценарии управления и структурирования портфеля.

Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private Banking:

«Диджитализация пришла и в такой чувствительный к человеческому фактору сегмент, как Private. Мы уверены, что новая технологичная платформа станет эффективным инструментом, усиливающим экспертизу банкиров и инвестиционных консультантов. Реализуемые нами усовершенствования помогут вывести услугу инвестиционного консультирования клиентов на новый уровень».

Антонио де Грегорио, управляющий директор Refinitiv в странах Центральной и Восточной Европы, России и СНГ:

«Наши технологические решения позволят Sberbank Private Banking провести реинжиниринг бизнес-процессов и перейти к полностью цифровому управлению клиентскими портфелями. Что в итоге улучшит клиентский опыт за счет быстрого реагирования на рыночные изменения и более персонализированного и проактивного обслуживания — со всей прозрачностью, которой требуют регуляторы. Мы рады видеть, как наши технологии, экспертиза и данные помогают банкам повысить эффективность своей работы и предложить лучший сервис своим клиентам».