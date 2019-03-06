ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу

ВТБ успешно перевел расчеты с перспективной платёжной системой Банка России на новую платформу взаимодействия P.R.I.S.M, основная задача которой — обеспечить надежный и криптографически защищенный обмен финансовыми сообщениями с ЦБ.

Платформа P.R.I.S.M была разработана ВТБ совместно с компанией Синимекс. Новая система позволила не только централизовать информационное взаимодействие с Банком России, но и обеспечила новый уровень защиты расчетов от мошенников и других внешних воздействий.

Сложность реализации и внедрения P.R.I.S.M в банке была обусловлена масштабом бизнеса ВТБ и существующим ИТ-ландшафтом, построенном на четырех АБС (автоматизированная банковская система). В результате был создан защищенный бесфайловый обмен данными с возможностью гибкой настройки правил доставки финансовых сообщений в ЦБ.

«Банк ВТБ, выступающий одним из лидеров в развитии перспективной платежной системы, был в числе первых, кто отказался от файлового обмена с Банком России и выполнил переход на новую бесфайловую систему, что позволит в разы ускорить обработку платежей», — прокомментировал Валерий Чулков, член правления банка ВТБ.

Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ отметила: «Мне приятно сообщить, что наша команда в сжатые сроки представила и успешно внедрила данную платформу. Обеспечение надежности и безопасности интересов клиентов — наш безусловный приоритет. Уверена, что система P.R.I.S.M качественно изменит уровень защиты финансовых сообщений с ЦБ».