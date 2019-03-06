Сбербанк и девелопер MR Group подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и компания MR Group подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в рамках развития экосистемы банка и создания комплексных инновационных решений в жилых комплексах.

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Данное соглашение выводит на новый уровень взаимодействие банка с компанией MR Group и позволит банку эффективно совершенствовать сервисы его экосистемы для жилой недвижимости — с учетом опыта нашего стратегического партнера».

Тестирование и внедрение новых технологий в проектах MR Group запланировано уже на 2019 год. В рамках стратегического соглашения будет реализована программа «Smart ЖК» на базе технологических решений компаний экосистемы Сбербанка — от биометрического доступа до создания инновационной медицинской инфраструктуры на территории жилых комплексов. Реализация концепции «Умный дом» намечена на 2019 год.

Евгения Старкова, директор по маркетингу компании MR Group:

«Стратегическое соглашение с крупнейшим банком и одной из самых технологичных компаний России — Сбербанком — является для нас очередным шагом в активной цифровизации не только процессов внутри MR Group, но и развития цифровой экосистемы в рамках наших проектов. Теперь объекты MR Group будет отличать не только комплексный подход с точки зрения инфраструктурного и функционального наполнения, но и полноценное кастомизированное решение ʺУмный домʺ».

Кроме того, в соглашении оговаривается реализация совместных проектов по научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению на международных и внутренних рынках инновационных технологий, направленных на повышение показателей эффективности работы компаний. А также — создание совместных акселерационных и обучающих программ в сфере инновационного развития и высоких технологий.