Более миллиарда рублей принял Сбербанк в пользу детских садов Приангарья

Ежемесячно более 80 тысяч жителей Иркутской области вносят плату за услуги детских садов через дистанционные каналы Сбербанка. Популярностью пользуются интернет-банк Сбербанк Онлайн, Автоплатеж. За предыдущий год в пользу детских дошкольных учреждений Иркутской области банк принял в общей сложности свыше миллиарда рублей.

"При оплате через Сбербанк родители имеют возможность получить полную информацию по услугам, предоставленным детским садом, а также сократить время проведение платежа, так как основные реквизиты заполняются автоматически, - говорит начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова. - Отмечу, что в среднем в месяц мы подключаем более тысячи новых Автоплатежей для регулярного внесения родительской платы за посещение и дополнительные услуги детских садов".

Сегодня на территории Иркутской области клиенты Сбербанка могут оплатить услуги 400 детских садов и дошкольных групп. С помощью шаблона "Автоплатеж по выставленному счету" вносится плата за дни, в которые ребенок посещал детское учреждение. "Автоплатеж на фиксированную сумму" позволяет вносить добровольные взносы для детского сада и попечительского совета. Контроль исполнения Автоплатежей осуществляется с помощью SMS-информирования. Подключить Автоплатеж можно через Сбербанк Онлайн, устройства самообслуживания, а также в офисе банка.