Дальневосточный банк стал участником программы льготного кредитования Минэкономразвития России

Дальневосточный банк вошел в число 70 банков, утвержденных Министерством экономического развития РФ для участия в программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства до 2024 года.

По условиям данной программы предпринимателям предоставляются кредиты в уполномоченных банках на инвестиционные и оборотные цели по ставке не более 8,5 %. Минимальная сумма финансирования – 3 миллиона рублей.

Воспользоваться предложением могут предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования и других отраслях.

«Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых условий для динамичного роста экономики страны. Для нас эта категория клиентов всегда оставалась приоритетной: за 29 лет работы, Дальневосточный банк обеспечил своим клиентам в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке максимально широкий спектр продуктов, услуг и возможностей льготного финансирования. Сегодня у нас появился еще один востребованный инструмент реальной поддержки малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк.