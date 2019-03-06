В Иркутске началось голосование по выбору способа начисления платы за ТКО

Администрация Иркутска запустила онлайн-голосование по выбору жителями города предпочтительного способа оплаты за твердые коммунальные отходы (ТКО) – исходя из общей площади жилого помещения, либо с человека.

Пройти опрос может любой житель Иркутска старше 14 лет. Администрация Иркутска призывает жителей выразить свое мнение и пройти голосование на сайте https://new.admirk.ru/tko/, которое продлится до 20 марта. Муниципалитетам нужно определиться с выбором способа начисления во втором квартале 2019 года.

Пресс-служба мэрии города напоминает, что в настоящее время оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется исходя из общей площади жилого помещения.