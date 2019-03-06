МЧС: Ледовая обстановка на Байкале резко ухудшилась

Ледовая обстановка на озере Байкал резко ухудшилась, наблюдаются подвижки льда и образование становых трещин. МЧС Иркутской области призывает туристов и руководителей туристских групп соблюдать правила безопасности и следовать рекомендациям при планировании маршрутов, связанных с выходом людей на лед.

«Наблюдаются существенные подвижки льда, в результате которых в южной части озера Байкал образовались многочисленные трещины с выступом воды на поверхность, - отмечает Василий Рыбак, старший государственный инспектор Байкальского участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области. - На участке акватории от населенного пункта Ореховая до поселка Мангутай вдоль берега и далее в сторону станции Шарыжалгай - становая трещина, ширина которой местами достигает 2 метров. Вторая становая трещина пролегла от поселка Утулик в восточном направлении до города Байкальска. Удаление от берега составляет от 10 до 150 метров. На популярном маршруте «Старая Ангасолка (149 километр Кругобайкальской железной дороги) - город Слюдянка» - выход воды от 2 до 5 сантиметров на поверхности льда, что приводит к деформации и структурным изменениям ледового покрова. Несоблюдение мер безопасности на скользком льду приводит к получению травм участниками переходов».