Новости

Аграрии Иркутской области получат дополнительно 31 млн рублей на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам

6 марта 2019

В Иркутскую область будет направлен 31 млн рублей из бюджета Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе (АПК). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, из областного бюджета на эти цели в 2019 году предусмотрено 6,8 млн рублей.

– Заявка Иркутской области на федеральном уровне удовлетворена в полном объёме. Деньги будут распределены между сельхозтоваропроизводителями, выплачивающими инвестиционные кредиты, полученные на развитие АПК до 1 января 2017 года. Общего объёма выделенных средств хватит на поддержку всех заемщиков, предоставивших необходимые документы, – отметил руководитель регионального минсельхоза.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Сбербанк предлагает сотрудничество туркомпаниям Иркутской области в новом стратегическом проекте
Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто
Как развить событийный туризм в Иркутской области? Максим Хвостишков рассказал о влиянии фестивалей на турпоток
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании