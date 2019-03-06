Аграрии Иркутской области получат дополнительно 31 млн рублей на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам

В Иркутскую область будет направлен 31 млн рублей из бюджета Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе (АПК). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, из областного бюджета на эти цели в 2019 году предусмотрено 6,8 млн рублей.

– Заявка Иркутской области на федеральном уровне удовлетворена в полном объёме. Деньги будут распределены между сельхозтоваропроизводителями, выплачивающими инвестиционные кредиты, полученные на развитие АПК до 1 января 2017 года. Общего объёма выделенных средств хватит на поддержку всех заемщиков, предоставивших необходимые документы, – отметил руководитель регионального минсельхоза.