70% мужчин собираются поздравлять своих жен и подруг с 8 марта

Мужчины покупают подарки на 8 марта в последний момент, а мам в полтора раза чаще поздравляют с 8 марта, чем отцов с 23 февраля. Это показал совместный опрос сервиса объявлений Юла и Research.Mail.Ru, в котором приняли участие 3,2 тыс. пользователей. Первым делом россияне поздравляют с 8 марта своих мам и девушек – 76% мужчин подарят мамам подарки, а жён и подруг планируют поздравить 70% респондентов. Фото: sputnik-ossetia.ru / Илья Питалев

Мужчины оказались более щедрыми на подарки для любимых, чем женщины. Большинство из них планируют потратить на 8 марта от 3 до 5 тысяч рублей. В то время, как средние расходы женщин к 23 февраля составили 1 – 2 тыс. рублей. Интересно, что каждый девятый мужчина (11%) и вовсе собирается потратить более 10 тыс. рублей на своих близких (против 5% женщин к 23 февраля).

Несмотря на это, почти четверть мужчин озабочены поиском более бюджетного варианта подарка. Так, 22% опрошенных признались, что будут сравнивать цены на товар в нескольких местах, а потом выберут самый выгодный вариант.

Россияне тратят на подарки к гендерным праздникам от 1 000 до 5 000 рублей (56%). Самыми щедрыми оказались жители Дальневосточного, Центрального и Южного федеральных округов. Среди них больше всего тех, кто готов отдать на подарки более 10 тысяч рублей. Каждый третий россиянин будет искать подарок на 8 марта в интернете, а каждый пятый посетит сайт объявлений, куда нередко идут за необычными или раритетными вещами.

Большинству мужчин свойственно покупать подарки на 8 марта за несколько дней до праздника (36%) или в последний момент (17%), тогда как женщины обычно задумываются об этом как минимум за неделю (34%). Самыми неторопливыми оказались жители Дальневосточного (17%) и Уральского (16%) округов. Они чаще других оставляют покупку подарка на последний момент.

Больше половины россиян считают, что знают, какой подарок понравится человеку. При этом треть опрошенных мужчин будут искать идею для подарка в магазине, а 21% – напрямую спросит, чего хочет человек.

Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 27 млн пользователей.