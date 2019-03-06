Банк «Открытие»: Женщины хотят большего и готовы рисковать

В расчете на значимое увеличение процентных доходов женщины в 2 раза чаще мужчин оформляют полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни и в 1,5 раза чаще приобретают различные инвестиционные продукты. Они чуть больше склонны к риску, меньше диверсифицируют свои инвестиции, больше доверяют рублевым стратегиям и уступают мужчинам лишь в среднем размере вложений.

Банк «Открытие» провел специальное исследование среди своих клиентов, в ходе которого были проанализированы накопительные стратегии клиентов в 2018 году. Средний размер вложений мужчин в различные инвестиционные продукты банка «Открытие» в 2018 г. превысил 550 тыс. руб. Это на 24% больше среднего размера вложений женщин (445 тыс. руб).

Мужчины осторожны и чаще женщин склонны диверсифицировать свои инвестиционные продукты: покупателями только одного инвестиционного продукта стали 75% мужчин, но 80% женщин.

Наибольшей популярностью у клиентов-инвесторов пользуется структурированная стратегия (вложения в какой-либо один базовый актив: например, в акции корпорации «ЛУКойл» или «Боинг»). Приверженцами такой стратегии стало 80% женщин и 76% – мужчин.

«Доля женщин в общем объеме покупок инвестиционных продуктов банка достигла 56%. И они составили без малого две трети от общего числа клиентов, вложивших средства в инвестиционные продукты банка в прошлом году, – отмечает Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Женщины больше, чем мужчины, инвестировали в стратегии с нефиксированным доходом. При этом мужчины на 12% больше средств вкладывали в структурированные стратегии с российскими базовыми активами. И на 35% больше – в инвестиционные продукты, номинированные в долларах США».

Средний размер взноса в рамках инвестиционного страхования жизни у мужчин по итогам прошлого года достиг 431 тыс. рублей, на 15% превысив средний размер взноса женщин, который составил 375 тысяч руб. Но женщины в два раза чаще, чем мужчины вкладывали средства в инвестиционное страхование жизни и за счет этого сформировали почти 60% вложений такого рода.

Похожая ситуация наблюдается и в накопительном страховании жизни, средний размер вложений в рамках которого у мужчин на 28% больше, чем у женщин. Однако при этом на долю мужчин приходится лишь 37% от общего числа договоров накопительного страхования жизни и 43% в общем объеме вложений в продукты НСЖ.

В рамках комплексного банковского обслуживания покупка инвестиционного продукта с гарантированным возвратом капитала позволяет клиенту банка получить максимально высокую процентную ставку по банковскому депозиту. При гарантии возврата вложенного капитала он может рассчитывать на инвестиционный доход выше процентного дохода по облигациям федерального займа.