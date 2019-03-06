На 35% больше налогов собрано в Иркутской области в 2018 году

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за 2018 года мобилизовано около 433,7 млрд рублей налогов и сборов. Это на 113,2 млрд рублей, или на 35,3% больше, чем в 2017 году. Об этом Губернатору Сергею Левченко доложил заместитель Председателя регионального Правительства Антон Логашов.

Доля налоговых платежей в сумме внутреннего регионального продукта увеличилась на 7,5 процентных пункта и составила 34,9%. Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 270,3 млрд рублей (62%), в консолидированный бюджет Иркутской области – 152,8 млрд рублей (35%), в том числе в доходы местных бюджетов – 24,9 млрд рублей.

Объем мобилизации платежей в федеральный бюджет в прошлом году почти на 90 млрд рублей, или 50% превысил уровень 2017 года. В консолидированный бюджет Иркутской области мобилизовано больше на 24,4 млрд рублей, или на 19%. При этом более 50% прироста приходятся на налог на прибыль организаций, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.