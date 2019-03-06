Доллару во вторник не удалось слишком разгуляться. Что будет с рублем?

Вторник, 5 марта, стал для российского рубля неоднозначным днем. По итогам торгов обменный курс доллара США по расчётам «на завтра» незначительно вырос, всего на 2 коп. (+0,03%), до 65,76 руб., а курс евро упал на 21 коп. (-0,28%), до 74,34 руб.

Президент США Дональд Трамп во вторник предсказуемо продлил на год антироссийские санкции, впервые введенные его предшественником Бараком Обамой еще в 2014 году и связанные с ситуацией на Украине. На рубль эта новость повлияла противоречиво, но и доллару слишком разгуляться тоже не удалось. Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник отправил в Конгресс письмо с просьбой в очередной раз повысить потолок госдолга в качестве «чрезвычайной меры». Напомним, что о необходимости такой меры заявил на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл. Все это создало определенный нервозный фон вокруг доллара.

Цена нефти североморской смеси Brent 5 марта подросла на 0,4% – до $65,83 за баррель. Рост был спекулятивным и, возможно, связанным с выходом обзора банка Barclays, в котором аналитики банка подтвердили прогноз в $70 за баррель по цене Brent на текущий год, хотя и не без существенных рисков. Сегодня утром нефть дешевеет после выхода негативных данных от Американского института нефти, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю рекордно выросли на 7,3 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США о динамике коммерческих запасов нефти за прошлую неделю выйдет сегодня.

Сегодня при открытии торгов рубль опять может показать разнонаправленную динамику. По паре доллар/рубль наши сегодняшние ожидания находятся в границах 65,0-66,7 руб., а по паре евро/рубль – снова в коридоре 74-75 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари