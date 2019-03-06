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Снижение ставки может быть отложено

6 марта 2019

Банк России не ожидает скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики. По мнению ведомства, окно для снижения ключевой ставки может открыться не ранее, чем через полтора года, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

– Через две недели на заседании СД предстоит решить вопрос о «достаточности повышения ставки», что оставляет широкий простор для толкования. На мой взгляд, новость для рынка негативная. Это сигнал, что ЦБ готов ужесточать монетарную политику и допустить рост инфляции, возможно, на 1,5-2 п.п. выше таргета. А это, в свою очередь, уменьшит эффект от индексации социальных выплат, и снизит потребительскую активность на розничном и кредитном рынках. Если ЦБ повысит ставку (маловероятно) или ужесточит риторику на ближайшем заседании, то, на наш взгляд, это может привести к росту пары USD/RUB в диапазон 67-68.


/ СИА /
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