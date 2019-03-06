На БрАЗе впервые побывал консул Германии

Братский алюминиевый завод впервые посетил Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске Петер Бломайер. В рамках визита в Братск у иностранного гостя состоялись встречи с руководством города, посещение университета, музеев, библиотек, а также крупных промышленных предприятий. Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Целью приезда в Братск Петер Бломайер назвал необходимость ознакомиться не только со столицами регионов, но и с другими важными для социально-экономического развития территории городами.

Как сообщает пресс-служба компании, на БрАЗе консула интересовала специфика производства алюминия. Управляющий директор Евгений Зенкин провел подробную презентацию для гостя. Он рассказал о ключевых программах развития завода, уделив особое внимание экологической модернизации.

– Компания РУСАЛ продолжает экологическую модернизацию БрАЗа. В этом году на предприятии введена в эксплуатацию новая газоочистная установка (СГОУ), одновременно строятся еще две СГОУ, в корпусах электролиза продолжается внедрение технологии «ЭкоСодерберг», активно ведется техническое перевооружение завода. Только в этом году компания РУСАЛ потратит 1,9 млрд рублей на экологическую модернизацию Братского алюминиевого завода. Вопросы экологии для нас всегда в приоритете, – рассказал гостю Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа компании РУСАЛ.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Также для гостя была организована экскурсия на производство - ему показали корпус электролиза №8, где внедрена технология «ЭкоСодерберг», и новую обрабатывающую дизельную технику, которая облегчает или заменяет ручной труд и является собственной разработкой инженеров РУСАЛа. В ЛО-1 Петеру Бломайеру продемонстрировали работу прокатного стана для производства катанки, а также процесс выливки металла в миксер. Конечной точкой в маршруте стало ЛО-3, в котором производится ПДС на экспорт – крупногабаритные плоские слитки из сплавов.

– Прежде всего, я поражен масштабами производства, – сказал Петер Бломайер. – БрАЗ, действительно, очень крупный завод, который имеет большое значение для страны. Отмечу обширную социальную программу для сотрудников, которая действует на предприятии. Также на БрАЗе большое внимание уделяют экологии, устанавливают современные газоочистные установки для улавливания вредных выбросов. В Германии тоже активно занимаются вопросами охраны окружающей среды.

Консул интересовался ролью РУСАЛа в производстве алюминия в мировом масштабе, корзиной сырья БрАЗа, объемами потребления электроэнергии Братской ГЭС, рынками сбыта, работой с потребителями. И получил исчерпывающие ответы на все вопросы. По завершению визита Петер Бломайер поблагодарил Евгения Зенкина за открытость и теплый прием.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.