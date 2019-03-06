185 лифтов планирует заменить фонд капитального ремонта Иркутской области в 2019 году

В 2019 году фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области планирует заменить 185 лифтов, у которых истекает срок эксплуатации. По словам генерального директора фонда Константина Рассолова, работы будут проводиться, в основном, в северных городах региона. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, которая была посвящена итогам капитального ремонта лифтов в Иркутской области в 2018 году.

Напомним, что за три предыдущих года в рамках капитального ремонта Фонд заменил 162 лифта в 46 домах. В рамках краткосрочного плана в 2018 году в 157 домах было запланировано заменить 442 лифта на общую сумму 1 млрд рублей – объем работ вырос в несколько раз.

Замена лифтового оборудования производилась в восьми городах региона: Иркутске (47 домов), Ангарске (34), Братске (27), Усолье-Сибирском (1), Саянске (5), Железногорске-Илимском (4), Усть-Куте (3), Усть-Илимске (36). Сегодня большинство лифтов смонтировано, за исключением Саянска, где работы завершаются, и Ангарска где в двух домах устраняются замечания.

Как отметил Константин Рассолов, задержки в монтаже оборудования в Ангарске были вызваны сложившейся в России ситуацией по активной замене лифтового оборудования на всей территории страны – подрядные организации столкнулись с нехваткой квалифицированных специалистов, что привело к увеличению времени замены лифтов.

Константин Рассолов сообщил, что по результатам реализации программы 2018 года руководством Фонда сделаны выводы. Изменения, которые внесены в этом году в организацию проведения аукционов и контроля за исполнением подрядчиками обязательств по договорам, должны исключить повторения ситуации прошедшего года в будущем, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области обращает внимание.

В ходе пресс-конференции была опровергнута информация о якобы упавшем в одном из домов Ангарска лифте, которую поспешно растиражировали отдельные СМИ. В ходе детальной проверки эти данные не подтведились., сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.