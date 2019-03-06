«Лайт 9» от Азиатско-Тихоокеанского банка вошел в тройку самых выгодных кредитов на финансовом рынке

Независимый аналитический финансовый сервис «Выберу.ру» опубликовал рейтинг российских банков, предлагавших самые выгодные кредиты в 2018 году. Азиатско-Тихоокеанский банк занял второе место с кредитным предложением «Лайт 9».

Стоит отметить, что рейтинг составлялся командой агентства «Выберу.ру» в течение всего 2018 года. Для начала аналитики составили список из ТОП-15 рейтингов кредитов наличными. Среди них 5 рейтингов - это программы рефинансирования кредитов, 10 рейтингов - классических потребительских кредитов и один - ТОП займов на товары. За основу брались такие показатели, как проценты по кредиту, позиции в различных рейтингах, процентная ставка и размер ежемесячных платежей.

- В настоящее время на финансовом рынке огромное количество кредитных предложений и нам приятно, что именно «Лайт 9» от АТБ вошел в топ самых выгодных кредитов 2018 года. Он и сейчас остается одним из популярных кредитных предложений для физических лиц. Мы не просто снизили процентную ставку, но и позаботились о том, чтобы максимально упростить процедуру получения и оформления денежных средств, - рассказал Александр Парамонов, директор банка по розничному кредитованию.

К слову, кредит «Лайт 9» от АТБ остается одним из самых востребованных продуктов банка, как среди постоянных, так и среди новых клиентов. Минимальная сумма кредита 30 000 рублей, максимальная – 150 000 рублей. Срок кредитования составляет 6 и 12 месяцев. Ставка по кредиту – 9 % годовых, не требуется подтверждения дохода и обязательного обеспечения по займу. Решение по заявке принимается в течение одного часа.

Оставить заявку на оформление кредита можно на сайте или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).