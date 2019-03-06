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Альфа-Банк опубликовал график отправки платежей с 7 по 10 марта

6 марта 2019

Альфа-Банк опубликовал график отправки платежей с 7 по 10 марта.

7 марта исполнение платежей в обычном режиме: время приема платежей через интернет-банк без изменений; через отделения — в соответствии с тарифами банка и режимом работы отделений.

С 8 по 10 марта будут исполнены автоматически обработанные внутренние платежи — на счета получателей в Альфа-Банке.

Остальные платежи будут исполнены с 11 марта.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

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По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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