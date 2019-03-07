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18 апреля в Иркутске Сбербанк проведет лекцию Михаила Казиника

7 марта 2019

Сбербанк продолжает поддержку цикла лекций о культуре и искусстве «Я обнимаю вас музыкой» известного скрипача и культуролога Михаила Казиника для воспитанников детских домов.

Аналогичные лекции-концерты под тем же названием прошли осенью прошлого года в детских учреждениях Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Прошлогодние лекции М. С. Казиника имели самые теплые отзывы детей и администраций детских домов, поэтому было принято решение продолжить проект в этом году.

Лекции Михаила Казиника для воспитанников детдомов построены на сочетании историй, общения с детской аудиторией, а также исполнении музыкальных произведений. В частности, М. Казиник рассказывает известную историю про маленького Моцарта, который «испачкал» кляксами нотные листы своего отца, потом же оказалось, что это была написанная им музыка.

В прошлом году на сцену вместе с лектором выходили его сын, скрипач Борис Казиник, а также пианист Вячеслав Зубков. Встречи с воспитанниками проходят вне стен их детских учреждений — на концертных площадках, — что, по мнению Михаила Казиника, особенно важно. По его словам, сверхзадача программы — не только открыть детям мир классической музыки, но и уберечь их от влияния криминальной среды.

Первая лекция нового весеннего цикла состоится 7 марта в Кафедральном соборе Калининграда. Далее согласованы выступления М. С. Казиника в следующих городах:

  • 12 марта — Тюмень;
  • 14 марта — Челябинск;
  • 19 марта — Пермь;
  • 18 апреля — Иркутск.

/ СИА /
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