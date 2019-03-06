Сбербанк и правительство Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк заключил соглашение с правительством Тульской области. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта по повышению производительности труда сотрудников многофункционального центра Тульской области при оказании ими государственных и муниципальных услуг населению и предпринимателям.
Тульская область стала первым регионом, внедряющим разработанный Сбербанком аналитический инструмент, позволяющий оптимизировать систему управлениям данными в сети региональных многофункциональных центров.
По предварительным оценкам экспертов проектной команды использование уникальных технологий интеллектуальной системы управления позволит сократить среднее время ожидания заявителей в очереди, а также в целом повысить качество обслуживания граждан.