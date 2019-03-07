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Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

7 марта 2019

Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – пользователей Интернет‑банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online».

Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, в том числе, собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.

С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:

  • Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам
  • Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов
  • Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ
  • Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус
  • Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств
  • Получать консультации специалистов Банка в письмах или в режиме реального времени в онлайн‑чате
  • Получать информацию о ближайших офисах и банкоматах Банка

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.


/ СИА /
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