БКС Банк запустил вклад «Весенний» с доходностью 8,2% годовых

Вклад «Весенний» могут открыть новые клиенты БКС Банка, оформив заявку на сайте. Процентная ставка по вкладу составляет 8,2% годовых в рублях, срок — один год. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей, максимальная — 1,4 млн рублей.

Вклад открывается только через удаленные каналы обслуживания при одновременном подключении пакетов услуг «Цифровой», «Цифровой Платиновый» или «МОRЕ». Клиенту оформляется банковская карта, которую привозит курьер. Средства на карту БКС можно легко перевести с карты любого другого банка (без комиссии при сумме свыше 20 тыс. рублей через мобильное приложение), в банкоматах или переводом через любой другой банк на счет в БКС. Далее клиенту достаточно войти в мобильное приложение «Банк-Онлайн» и открыть вклад дистанционно.

Воспользоваться весенним предложением могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Тольятти, Самары, Череповца, Нижнего Новгорода, Краснодара и Казани в период с 4 марта 2019 года по 31 мая 2019 года.