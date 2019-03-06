При поддержке Промсвязьбанка будет построен лечебно-консультационный центр онкологического диспансера в Волгограде

Промсвязьбанк выдал первую банковскую гарантию в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». При помощи Промсвязьбанка будет построен лечебно-консультационный центр волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Гарантия выдана на сумму 360 млн рублей. Заказчиком выступает Администрация Волгоградской области.

Новый современный центр лечения и диагностики онкологических заболеваний будет построен до конца 2021 года.

«Уникальность сделки, помимо ее социальной значимости для нашего региона заключается в рекордных сроках реализации. Решение о выдаче банковской гарантии клиенту было принято за 10 календарных дней. Промсвязьбанк готов всесторонне поддерживать национальные проекты, которые озвучил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в этом году. Для этого у банка есть необходимые ресурсы и центры компетенций, позволяющие реализовывать и поддерживать проекты в кратчайшие сроки», - отметила управляющий Южным филиалом Промсвязьбанка Роза Фискина.

«Подход, который мы применяем при реализации проекта развития здравоохранения Волгоградской области, - ориентироваться на самое современное оборудование, на передовые технологии, на лучшие практики. Это действительно позволит создать в Волгоградской области территориально разветвленную, доступную для всех жителей региона, работающую по единым стандартам современную систему онкопомощи, что, несомненно, важно для жителей области, Южного федерального округа, других регионов России, для жителей ряда приграничных государств. Создавая единую онкослужбу, мы формируем основу современной системы здравоохранения Волгоградской области, создаем базис на десятилетия вперед», - рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.