Новым участником Платежной системы BLIZKO Связь-Банка в Азербайджане стал «Гюнай Банк»

ОАО «Гюнай Банк» (Республика Азербайджан) присоединился к числу участников Платежной системы BLIZKO Связь-Банка (группа ВЭБ).

Благодаря началу сотрудничества отправить и получить перевод BLIZKO в Азербайджане стало еще проще. У клиентов ОАО «Гюнай Банк» появилась возможность отправки переводов денежных средств через Платежную систему BLIZKO с выплатой в любом удобном для получателя почтовом отделении в 20 тыс. крупных и небольших населенных пунктах по всей России.

Денежные переводы BLIZKO оформляются без открытия банковского счета, в российских рублях, долларах США и евро.

В офисах ОАО «Гюнай Банк» при отправке перевода действует специальное предложение ПС BLIZKO – «Тариф 0%», если валюта отправки и валюта выплаты перевода BLIZKO отличаются*. В остальных случаях действует стандартный тариф системы на отправку денежных средств в Республику Азербайджан и в обратном направлении – 1%, но не более 1000 рублей, 25 долларов США или евро.

География безадресных переводов BLIZKO охватывает Россию, страны СНГ и дальнего зарубежья. Сеть обслуживания Платежной системы BLIZKO превышает 40 000 пунктов обслуживания.

* Конвертация осуществляется по курсу ПС BLIZKO.