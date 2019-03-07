Рынок проснулся и начал хаотично покупать

Российский фондовый рынок в среду оживился после полудня и начал как-то стихийно покупать. Все это происходит на довольно нейтральном внешнем фоне и спорных внутренних новостях. Такое ощущение, что рынок решил двинуться хоть куда-то, но зачем, не решил. Индекс МосБиржи поднялся к верхней границе торгового диапазона 2450-2500 пунктов, но пробой вряд ли будет сейчас. Индекс РТС повысился к 1193 пунктам, но и здесь рост не выглядит обоснованным.

Во флагманах спроса находятся бумаги «НорНикеля» (здесь все понятно – цены на сталь продолжают расти), «Распадской» (идет отскок после трехдневной распродажи) и «Аэрофлота» (технический отскок).

Российская инфляция в феврале 2019 года выросла на 0,4% в месячном исчислении (+1,5% г/г), и это значительно выше аналогичного периода годом ранее, когда индикатор рос на 0,5% г/г в феврале. Официальные данные немного ниже наших прогнозов, но это даже хорошо.

Минфин РФ провел сегодня очередные впечатляющие своими масштабами аукционы. Без знакомства с предварительными планами по привлечению средств финальные показатели очень сложно анализировать, но тем не менее: ведомство разместило два выпуска бондов, в ходе аукционов было привлечено 46 млрд руб. Спрос на бумаги есть, но цена, по которой инвесторы хотят покупать ОФЗ, явно ниже той, по которой желал бы продать Минфин. Итоги аукционов никак не отражаются на поведении рубля.

Доллар США к вечеру плавно подрастает и торгуется по 65,90 руб., день закончится в пределах 65,70-66,15 руб. Евро чуть восстановился и торгуется по 74,50 руб., сессия закроется в коридоре 74,30-74,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари