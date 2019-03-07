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В 2018 году 4,7 тысяч работодателей Приангарья легализовали зарплату своих сотрудников

7 марта 2019

В Иркутской области за 2018 год легализована трудовая деятельность более 25,6 тыс. граждан в рамках работы по сокращению неформальной занятости, повышению социальной и правовой защищенности работников региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на Наталью Воронцову министра труда и занятости региона. 

<p>Фото: rabochy-put.ru</p>

Фото: rabochy-put.ru

По итогам прошлого года 4 тыс. 725 работодателей легализовали заработную плату своих сотрудников. Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Приангарья составили 92,5 млн рублей.

– Мероприятия по снижению «теневой занятости» активно применяются в регионе с 2015 года. Механизмы выявления граждан, с которыми работодатели не заключают трудовые договоры, хорошо работают. Но важно помнить самим гражданам, что трудовая деятельность без оформления трудовых отношений – это не только нарушение законодательства, но и в перспективе влечет за собой проблемы лично для работающих в виде лишения их социальных гарантий, – отметила Наталья Воронцова. 

На 1 января 2019 года в области заключены и действуют 3192 коллективных договора. Это на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля работников, охваченных действием коллективных договоров, увеличилась и составила 51,8%. 

 


/ СИА /
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