В Иркутске оштрафовали основателя книжного приюта за нецелевое использование земельного участка

По его словам основателя книжного приюта Евгения Гинтова, в 2018 году КУМИ была проведена проверка участка, на котором находится приют. Через некоторое время представители КУМИ должны были повторно посетить участок, но никто в назначенное время не явился. Сообщение о нарушениях или уведомление о взыскании средств Евгений не получал, но уже в 2019 году с его карты судебными приставами был списан штраф суммой шесть тысяч рублей.

Фото: vk.com/knigi.irkutsk

«6 тысяч рублей штрафа я получил за своё хобби от КУМИ и РОСРЕЕСТРА г. Иркутска, за размещение Книжного приюта на своём участке, если я сберегаю бумажные издания у себя в ограде и делаю всё возможное для сохранения литературы, принимая книги от людей, которые избавляются от книг, то меня решили признать виновным в совершении административного правонарушения ссылаясь на то, что я использую землю не по назначению, хотя я проживаю здесь и не нарушаю установленные порядки. Вот за мои старания с меня решили взыскать деньги с моего личного счёта без уведомления. Иркутянам нужен этот проект, я буду бороться за него!».

В комментариях в социальных сетях откликнулось множество людей, как из Иркутска, так и из других городов. По мнению большинства, приют стал достопримечательность города, его нужно сохранить. Евгений уже подал заявление, чтобы расширить назначение своего земельного участка.