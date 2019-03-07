Прокуратура будет обращаться в суд, чтобы остановить строительство на Байкале завода по розливу воды

О результатах проверки, связанной со строительством завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района доложил первый заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Проверка была проведена по поручению Губернатора. В ней участвовали специалисты соответствующих министерств, Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднадзора с привлечением представителей экспертной организации – филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону». Фото: angarsk38.ru

По результатам проверки в отношении компании «АкваСиб» были выявлены нарушения требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства.

Также,на момент проверки не было предоставлено разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного покрова для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района.

– По совокупности выявленных фактов нарушений можно сделать вывод, что прокуратура будет обращаться в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук на Байкале, – заключил Руслан Болотов.