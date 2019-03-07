Официальное заявление BAIKALSEA Company: «Глубинную воду Байкала необходимо отнести к стратегическим ресурсам»

В последнее время особую напряженность вызывает рост нарушений природоохранного законодательства на Байкале. Незаконное строительство ведется повсеместно, с грубыми нарушениями строятся и отели, и заводы.

При этом публично объявляется, что законодательство об охране озера Байкал крайне жесткое, не дает развиваться производству, мешает экономике региона и не дает жить местным жителям. Свою позицию относительно этой темы обозначил один из производителей байкальской воды – BAIKALSEA Company.

«Почти весь коллектив нашей Компании живет и работает непосредственно на Байкале. Наши дети и внуки будут жить здесь. Никакая текущая прибыль и рабочие места, никакие сиюминутные выгоды не могут быть важнее интересов будущих поколений.

С момента создания нашей Компании, с 2006 года строим нашу политику на следующих принципах:

В водоохранной зоне Байкала у нас расположена только станция добычи глубинной воды. Мы выступаем за соблюдение экологического законодательства и ужесточение законодательных требований по охране нашего уникального озера.

Эти основные принципы вынесены на первую страницу нашего сайта много лет назад. Соблюдение действующего законодательства в любой сфере, а для нашего края в сфере охраны природы и особенно охраны озера Байкал является единственным критерием для существования бизнеса. Байкальская природоохранная Прокуратура делает огромную работу по выявлению и пресечению подобных нарушений.

От имени нашей Компании, как недропользователя, как организации, имеющей право на добычу глубинной воды, заявляем, что нет никаких экономических причин для сокращения водоохранной зоны на Байкале.

Нет никаких препятствий для бизнеса в связи с необходимостью соблюдения действующего законодательства. Мы призываем действующую власть услышать голос народа и посмотреть в перспективу развития экономики Байкальского края. Не будет чистого Байкала, не будет строгого соблюдения закона – не будет ни развития туристической отрасли, ни сырья для заводов. А главное – у нас нет никакого права лишать последующие поколения природного чуда – чистейшего озера Байкал!

Мы выступаем против так называемой «либерализации» природоохранного законодательства об охране озера Байкал. Факты незаконного строительства отелей и иных объектов на Байкале выявлены в таком количестве, что не оставляют сомнений в необходимости ужесточения природоохранных требований.

Также мы считаем, что глубинную воду Байкала необходимо отнести к стратегическим ресурсам Российской Федерации и неоднократно доносили свою позицию до всех уровней власти, к сожалению, до настоящего времени безрезультатно.

Наше заявление является официальной позицией коллектива Компании».

BAIKALSEA Company – производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды (BAIKAL RESERVE), а также «Глубинной байкальской воды» (БАЙКАЛ430).