Alfa Business Forum в Иркутске: Soft Skills для успешных предпринимателей

Масштабный деловой форум для бизнеса Alfa Business Forum «Soft Skills* успешного предпринимателя» пройдет 27 марта 2019 г. в Иркутске. Лучшие российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся с предпринимателями актуальными инструментами повышения доходности бизнеса. Мероприятие пройдет на новой креативной площадке в Иркутске – арт-заводе «Доренберг». И у вас есть, как минимум, три причины, чтобы посетить форум.

1. Узнать секреты ведения бизнеса в условиях «турбулентности»

В этом году Alfa Business Forum, организованный Альфа-Банком, охватит семь крупнейших городов страны – Казань, Иркутск, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Форум в Казани откроет серию образовательных мероприятий, Иркутск станет вторым городом в географии форума.

Цель форума – ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют малый бизнес. Alfa Business Forum – это день насыщенных деловых коммуникаций, интересные спикеры, бизнес-семинары и интерактивные сессии. Все спикеры форума — практики. У одних – собственный бизнес, другие занимают руководящие позиции. Поэтому они не понаслышке знакомы с проблемами, о которых расскажут предпринимателям 27 марта.

Предприниматели, владельцы, коммерческие директора иркутских компаний узнают, как искать клиентов, повышать прибыльность, как вести себя в условиях высоких налогов и недостатка финансовых средств для развития. Как эффективно преодолевать коммуникационные барьеры, что такое клиентские впечатления и как они влияют на выручку бизнеса, для чего успешному предпринимателю необходимо быть публичной персоной, а также помогут найти пути ведения бизнеса в условиях «турбулентности».

В ходе форума спикеры разберут типичные ошибки, дадут практические рекомендации. Никаких заграничных «историй успеха» десятилетней давности — только актуальные и реальные кейсы из российской практики.

2. Учиться у лучших

В качестве экспертов делового форума «Soft skills успешного предпринимателя» выступают профессионалы, востребованные в своих сферах.

Попасть на их выступления непросто, однако Альфа-Банк предоставляет предпринимателям такую возможность. 27 марта иркутяне увидят и услышат Ирину Хакамаду, Алексея Иванова, Романа Тарасенко, Дмитрия Семина и Яну Малинцеву. Предлагаем ознакомиться с темами, которые будут звучать на форуме.

ЯНА МАЛИНЦЕВА

Эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер

Тема: «Барьеры коммуникации»

Откуда появляется непонимание в коммуникации: как мышление современного человека влияет на общение?

По какому принципу ваш собеседник искажает информацию?

6 самых часто встречающихся барьеров коммуникации;

Законы результативной коммуникации: как уменьшить влияние барьеров и управлять пониманием

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «FUCK UP НА МИЛЛИОН»

Модератор: Евгений Жигилий

Бизнес-тренер по продажам, личной эффективности, успешности, автор бестселлера «Мастер Звонка»

ДМИТРИЙ СЕМИН

Президент Semin Group бизнес-тренинги, топ-спикер РФ c 1994 года, девелопер

Тема: «Управление командой – системный подход»

Команда или иерархия? Когда и почему.

Принципы функционирования систем и создание команды.

Мировой тренд в управлении - создание команды из команд

ИРИНА ХАКАМАДА

Кандидат экономических наук, доцент. Бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая

Тема: «Лидерство в турбулентное время»

Лидер в бизнесе.

Турбулентность и хаос. Новая эпоха. Лидерство в условиях стабильности / нестабильности.

Кто такой лидер. Как развивать лидерство в себе. Лидер своей жизни.

Лидерство в условиях хаоса. Техники. Инструменты.

Методы развития интуиции. Методы расширения сознания.

За пределами проекта. Методы прерывания потока.

РОМАН ТАРАСЕНКО

Предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»

Тема: «11 вопросов личного маркетинга»

Как работать с главной валютой XXI века - с вниманием

Как и зачем становиться публичной персоной

Самые эффективные инструменты развития личного бренда

Использование социальных сетей для развития личного бренда

Управление деловой репутацией

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс

Тема: «Анализ и управление клиентскими впечатлениями»

Что такое клиентские впечатления и как они влияют на прибыль вашего бизнеса?

Пять шагов для организации анализа и управления клиентскими впечатлениями

Почему опросы клиентов менее эффективны?

Как мотивировать сотрудников компании думать об эмоциях клиентов?

Примеры распространенных ошибок и способы их устранения, которые не требуют больших финансовых вложений

3. Найти новые точки роста

За время существования образовательного проекта Альфа-Банка семинары и мастер-классы прошли в 48 городах России — это 446 мероприятий, которые посетили более 50 тысяч участников.

Если вы готовы сделать свой бизнес по-настоящему успешным, задумываетесь о том, как увеличить объем выручки, размер среднего чека, знаете, почему вам нужна цифровизация процессов — становитесь партнером Alfa Business Forum. Даже в нынешних экономических условиях стоит думать не только о сохранении текущих объемов бизнеса, но и о его росте и выходе на качественно новый уровень.

Alfa Business Forum

Дата: 27 марта

Место: Иркутск, Арт-завод «Доренберг», ул. Баррикад, д. 51

Начало регистрации участников: 9:30

Начало мероприятия: 10:30

Подробности и регистрация по ссылке

*Soft skills («софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки») позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает человек