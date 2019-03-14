Alfa Business Forum в Иркутске: Soft Skills для успешных предпринимателей

Масштабный деловой форум для бизнеса Alfa Business Forum «Soft Skills* успешного предпринимателя» пройдет 27 марта 2019 г. в Иркутске. Лучшие российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся с предпринимателями актуальными инструментами повышения доходности бизнеса. Мероприятие пройдет на новой креативной площадке в Иркутске – арт-заводе «Доренберг». И у вас есть, как минимум, три причины, чтобы посетить форум.
1. Узнать секреты ведения бизнеса в условиях «турбулентности»
В этом году Alfa Business Forum, организованный Альфа-Банком, охватит семь крупнейших городов страны – Казань, Иркутск, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Форум в Казани откроет серию образовательных мероприятий, Иркутск станет вторым городом в географии форума.
Цель форума – ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют малый бизнес. Alfa Business Forum – это день насыщенных деловых коммуникаций, интересные спикеры, бизнес-семинары и интерактивные сессии. Все спикеры форума — практики. У одних – собственный бизнес, другие занимают руководящие позиции. Поэтому они не понаслышке знакомы с проблемами, о которых расскажут предпринимателям 27 марта.
Предприниматели, владельцы, коммерческие директора иркутских компаний узнают, как искать клиентов, повышать прибыльность, как вести себя в условиях высоких налогов и недостатка финансовых средств для развития. Как эффективно преодолевать коммуникационные барьеры, что такое клиентские впечатления и как они влияют на выручку бизнеса, для чего успешному предпринимателю необходимо быть публичной персоной, а также помогут найти пути ведения бизнеса в условиях «турбулентности».
В ходе форума спикеры разберут типичные ошибки, дадут практические рекомендации. Никаких заграничных «историй успеха» десятилетней давности — только актуальные и реальные кейсы из российской практики.
2. Учиться у лучших
В качестве экспертов делового форума «Soft skills успешного предпринимателя» выступают профессионалы, востребованные в своих сферах.
Попасть на их выступления непросто, однако Альфа-Банк предоставляет предпринимателям такую возможность. 27 марта иркутяне увидят и услышат Ирину Хакамаду, Алексея Иванова, Романа Тарасенко, Дмитрия Семина и Яну Малинцеву. Предлагаем ознакомиться с темами, которые будут звучать на форуме.
ЯНА МАЛИНЦЕВА
Эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер
Тема: «Барьеры коммуникации»
- Откуда появляется непонимание в коммуникации: как мышление современного человека влияет на общение?
- По какому принципу ваш собеседник искажает информацию?
- 6 самых часто встречающихся барьеров коммуникации;
- Законы результативной коммуникации: как уменьшить влияние барьеров и управлять пониманием
ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «FUCK UP НА МИЛЛИОН»
Модератор: Евгений Жигилий
Бизнес-тренер по продажам, личной эффективности, успешности, автор бестселлера «Мастер Звонка»
ДМИТРИЙ СЕМИН
Президент Semin Group бизнес-тренинги, топ-спикер РФ c 1994 года, девелопер
Тема: «Управление командой – системный подход»
- Команда или иерархия? Когда и почему.
- Принципы функционирования систем и создание команды.
- Мировой тренд в управлении - создание команды из команд
ИРИНА ХАКАМАДА
Кандидат экономических наук, доцент. Бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая
Тема: «Лидерство в турбулентное время»
- Лидер в бизнесе.
- Турбулентность и хаос. Новая эпоха. Лидерство в условиях стабильности / нестабильности.
- Кто такой лидер. Как развивать лидерство в себе. Лидер своей жизни.
- Лидерство в условиях хаоса. Техники. Инструменты.
- Методы развития интуиции. Методы расширения сознания.
- За пределами проекта. Методы прерывания потока.
РОМАН ТАРАСЕНКО
Предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»
Тема: «11 вопросов личного маркетинга»
- Как работать с главной валютой XXI века - с вниманием
- Как и зачем становиться публичной персоной
- Самые эффективные инструменты развития личного бренда
- Использование социальных сетей для развития личного бренда
- Управление деловой репутацией
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
Генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс
Тема: «Анализ и управление клиентскими впечатлениями»
- Что такое клиентские впечатления и как они влияют на прибыль вашего бизнеса?
- Пять шагов для организации анализа и управления клиентскими впечатлениями
- Почему опросы клиентов менее эффективны?
- Как мотивировать сотрудников компании думать об эмоциях клиентов?
- Примеры распространенных ошибок и способы их устранения, которые не требуют больших финансовых вложений
3. Найти новые точки роста
За время существования образовательного проекта Альфа-Банка семинары и мастер-классы прошли в 48 городах России — это 446 мероприятий, которые посетили более 50 тысяч участников.
Если вы готовы сделать свой бизнес по-настоящему успешным, задумываетесь о том, как увеличить объем выручки, размер среднего чека, знаете, почему вам нужна цифровизация процессов — становитесь партнером Alfa Business Forum. Даже в нынешних экономических условиях стоит думать не только о сохранении текущих объемов бизнеса, но и о его росте и выходе на качественно новый уровень.
Alfa Business Forum
Дата: 27 марта
Место: Иркутск, Арт-завод «Доренберг», ул. Баррикад, д. 51
Начало регистрации участников: 9:30
Начало мероприятия: 10:30
Подробности и регистрация по ссылке