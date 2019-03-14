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Alfa Business Forum в Иркутске: Soft Skills для успешных предпринимателей

14 марта 2019

Масштабный деловой форум для бизнеса Alfa Business Forum «Soft Skills* успешного предпринимателя» пройдет 27 марта 2019 г. в Иркутске. Лучшие российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся с предпринимателями актуальными инструментами повышения доходности бизнеса. Мероприятие пройдет на новой креативной площадке в Иркутске – арт-заводе «Доренберг». И у вас есть, как минимум, три причины, чтобы посетить форум.

1. Узнать секреты ведения бизнеса в условиях «турбулентности»

В этом году Alfa Business Forum, организованный Альфа-Банком, охватит семь крупнейших городов страны – Казань, Иркутск, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Форум в Казани откроет серию образовательных мероприятий, Иркутск станет вторым городом в географии форума.

Цель форума – ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют малый бизнес. Alfa Business Forum – это день насыщенных деловых коммуникаций, интересные спикеры, бизнес-семинары и интерактивные сессии. Все спикеры форума — практики. У одних – собственный бизнес, другие занимают руководящие позиции. Поэтому они не понаслышке знакомы с проблемами, о которых расскажут предпринимателям 27 марта.

Предприниматели, владельцы, коммерческие директора иркутских компаний узнают, как искать клиентов, повышать прибыльность, как вести себя в условиях высоких налогов и недостатка финансовых средств для развития. Как эффективно преодолевать коммуникационные барьеры, что такое клиентские впечатления и как они влияют на выручку бизнеса, для чего успешному предпринимателю необходимо быть публичной персоной, а также помогут найти пути ведения бизнеса в условиях «турбулентности».

В ходе форума спикеры разберут типичные ошибки, дадут практические рекомендации. Никаких заграничных «историй успеха» десятилетней давности — только актуальные и реальные кейсы из российской практики.

2. Учиться у лучших

В качестве экспертов делового форума «Soft skills успешного предпринимателя» выступают профессионалы, востребованные в своих сферах.

Попасть на их выступления непросто, однако Альфа-Банк предоставляет предпринимателям такую возможность. 27 марта иркутяне увидят и услышат Ирину Хакамаду, Алексея Иванова, Романа Тарасенко, Дмитрия Семина и Яну Малинцеву. Предлагаем ознакомиться с темами, которые будут звучать на форуме.

ЯНА МАЛИНЦЕВА
Эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер
Тема: «Барьеры коммуникации»

  • Откуда появляется непонимание в коммуникации: как мышление современного человека влияет на общение?
  • По какому принципу ваш собеседник искажает информацию?
  • 6 самых часто встречающихся барьеров коммуникации;
  • Законы результативной коммуникации: как уменьшить влияние барьеров и управлять пониманием

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «FUCK UP НА МИЛЛИОН»
Модератор: Евгений Жигилий

Бизнес-тренер по продажам, личной эффективности, успешности, автор бестселлера «Мастер Звонка»

ДМИТРИЙ СЕМИН
Президент Semin Group бизнес-тренинги, топ-спикер РФ c 1994 года, девелопер
Тема: «Управление командой – системный подход»

  • Команда или иерархия? Когда и почему.
  • Принципы функционирования систем и создание команды.
  • Мировой тренд в управлении - создание команды из команд

ИРИНА ХАКАМАДА
Кандидат экономических наук, доцент. Бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, телеведущая
Тема: «Лидерство в турбулентное время» 

  • Лидер в бизнесе.
  • Турбулентность и хаос. Новая эпоха. Лидерство в условиях стабильности / нестабильности.
  • Кто такой лидер. Как развивать лидерство в себе. Лидер своей жизни.
  • Лидерство в условиях хаоса. Техники. Инструменты.
  • Методы развития интуиции. Методы расширения сознания.
  • За пределами проекта. Методы прерывания потока.

РОМАН ТАРАСЕНКО
Предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»
Тема: «11 вопросов личного маркетинга» 

  • Как работать с главной валютой XXI века - с вниманием
  • Как и зачем становиться публичной персоной
  • Самые эффективные инструменты развития личного бренда
  • Использование социальных сетей для развития личного бренда
  • Управление деловой репутацией

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
Генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс
Тема: «Анализ и управление клиентскими впечатлениями» 

  • Что такое клиентские впечатления и как они влияют на прибыль вашего бизнеса?
  • Пять шагов для организации анализа и управления клиентскими впечатлениями
  • Почему опросы клиентов менее эффективны?
  • Как мотивировать сотрудников компании думать об эмоциях клиентов?
  • Примеры распространенных ошибок и способы их устранения, которые не требуют больших финансовых вложений

3. Найти новые точки роста

За время существования образовательного проекта Альфа-Банка семинары и мастер-классы прошли в 48 городах России — это 446 мероприятий, которые посетили более 50 тысяч участников.

Если вы готовы сделать свой бизнес по-настоящему успешным, задумываетесь о том, как увеличить объем выручки, размер среднего чека, знаете, почему вам нужна цифровизация процессов — становитесь партнером Alfa Business Forum. Даже в нынешних экономических условиях стоит думать не только о сохранении текущих объемов бизнеса, но и о его росте и выходе на качественно новый уровень.

Alfa Business Forum
Дата: 27 марта
Место: Иркутск, Арт-завод «Доренберг», ул. Баррикад, д. 51
Начало регистрации участников: 9:30
Начало мероприятия: 10:30
Подробности и регистрация по ссылке

*Soft skills («софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки») позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает человек

/ СИА /
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