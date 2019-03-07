В Иркутске мужчины лидируют в зарплате, женщины – в востребованности у работодателей

В преддверии 8 марта эксперты Авито проанализировали резюме соискателей в Иркутске и выяснили, что за год средние зарплатные ожидании женщин выросли до 24 832 рублей в месяц, а мужчин – до 33 089 рублей в месяц. Как и в целом по России, иркутские мужчины хотят зарабатывать больше женщин: эта разница в городе составляет 33%. Однако работодатели активнее реагируют именно на резюме женщин, причем эта тенденция верна как для Иркутска, так и для остальных рассматриваемых субъектов.

Мужчины ожидают зарабатывать больше…

В Иркутске женщины за год увеличили размер желаемой оплаты своего труда на 2%, а мужчины – на 7%.

В целом по России рост зарплат, указанных в резюме женщин, составил 6%, причем самое значительное увеличение произошло в Барнауле, Омске и Ижевске (9%), а наименьшее – в Иркутске (2%). Самый высокий желаемый оклад у женщин отмечен в Москве (в среднем 45 626 рублей в месяц), а самый низкий – в Барнауле (19 924 рубля).

Зарплаты в резюме мужчин стали выше на 8% (от 7% в Санкт-Петербурге и Иркутске до 13% в Тюмени). В итоге самая высокая желаемая зарплата у мужчин зафиксирована в Москве (55 688 рублей), а самая низкая – в Барнауле (27 725 рублей).

Во всех крупных городах представители сильного пола намерены получать больше. В целом по России разница составила 39%. Она максимальна в Омске и Челябинске (45%), а минимальна в столице (22%).

№ Регион ЗП женщин, руб. ЗП мужчин, руб. На сколько ЗП мужчин выше 1 Омск 20 728 30 091 45% 2 Челябинск 22 595 32 681 45% 3 Тольятти 20 982 30 245 44% 4 Уфа 23 978 34 255 43% 5 Волгоград 21 308 30 409 43% 6 Тюмень 25 249 36 026 43% 7 Красноярск 24 632 34 625 41% 8 Воронеж 23 723 33 043 39% 9 Саратов 21 048 29 294 39% 10 Барнаул 19 924 27 725 39% 11 Самара 25 177 34 915 39% 12 Екатеринбург 27 278 37 694 38% 13 Нижний Новгород 24 623 33 823 37% 14 Пермь 23 029 31 433 36% 15 Ульяновск 20 975 28 630 36% 16 Краснодар 27 662 37 611 36% 17 Санкт-Петербург 35 090 47 618 36% 18 Казань 25 986 35 206 35% 19 Новосибирск 25 578 34 637 35% 20 Ростов-на-Дону 26 199 35 336 35% 21 Иркутск 24 832 33 089 33% 22 Ижевск 22 451 29 849 33% 23 Москва 45 626 55 688 22% Вся Россия 27 038 37 655 39%

…но резюме женщин более востребованы

Однако более скромные финансовые ожидания женщин имеют и плюс – работодатели обращаются к ним охотнее. Резюме женщин были повсеместно более ликвидны как в 2017, так и в 2018 гг. Это значит, что на одно резюме женщин приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское. За год их превосходство[1] над резюме мужчин стало еще заметнее. В 2018 году рейтинг по этому показателю возглавила Москва, а замкнул Красноярск. Иркутск занял 10-е место.