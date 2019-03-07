В Иркутске мужчины лидируют в зарплате, женщины – в востребованности у работодателей

В преддверии 8 марта эксперты Авито проанализировали резюме соискателей в Иркутске и выяснили, что за год средние зарплатные ожидании женщин выросли до 24 832 рублей в месяц, а мужчин – до 33 089 рублей в месяц. Как и в целом по России, иркутские мужчины хотят зарабатывать больше женщин: эта разница в городе составляет 33%. Однако работодатели активнее реагируют именно на резюме женщин, причем эта тенденция верна как для Иркутска, так и для остальных рассматриваемых субъектов.
Мужчины ожидают зарабатывать больше…
В Иркутске женщины за год увеличили размер желаемой оплаты своего труда на 2%, а мужчины – на 7%.
В целом по России рост зарплат, указанных в резюме женщин, составил 6%, причем самое значительное увеличение произошло в Барнауле, Омске и Ижевске (9%), а наименьшее – в Иркутске (2%). Самый высокий желаемый оклад у женщин отмечен в Москве (в среднем 45 626 рублей в месяц), а самый низкий – в Барнауле (19 924 рубля).
Зарплаты в резюме мужчин стали выше на 8% (от 7% в Санкт-Петербурге и Иркутске до 13% в Тюмени). В итоге самая высокая желаемая зарплата у мужчин зафиксирована в Москве (55 688 рублей), а самая низкая – в Барнауле (27 725 рублей).
Во всех крупных городах представители сильного пола намерены получать больше. В целом по России разница составила 39%. Она максимальна в Омске и Челябинске (45%), а минимальна в столице (22%).
|
№
|
Регион
|
ЗП женщин, руб.
|
ЗП мужчин, руб.
|
На сколько ЗП мужчин выше
|
1
|
Омск
|
20 728
|
30 091
|
45%
|
2
|
Челябинск
|
22 595
|
32 681
|
45%
|
3
|
Тольятти
|
20 982
|
30 245
|
44%
|
4
|
Уфа
|
23 978
|
34 255
|
43%
|
5
|
Волгоград
|
21 308
|
30 409
|
43%
|
6
|
Тюмень
|
25 249
|
36 026
|
43%
|
7
|
Красноярск
|
24 632
|
34 625
|
41%
|
8
|
Воронеж
|
23 723
|
33 043
|
39%
|
9
|
Саратов
|
21 048
|
29 294
|
39%
|
10
|
Барнаул
|
19 924
|
27 725
|
39%
|
11
|
Самара
|
25 177
|
34 915
|
39%
|
12
|
Екатеринбург
|
27 278
|
37 694
|
38%
|
13
|
Нижний Новгород
|
24 623
|
33 823
|
37%
|
14
|
Пермь
|
23 029
|
31 433
|
36%
|
15
|
Ульяновск
|
20 975
|
28 630
|
36%
|
16
|
Краснодар
|
27 662
|
37 611
|
36%
|
17
|
Санкт-Петербург
|
35 090
|
47 618
|
36%
|
18
|
Казань
|
25 986
|
35 206
|
35%
|
19
|
Новосибирск
|
25 578
|
34 637
|
35%
|
20
|
Ростов-на-Дону
|
26 199
|
35 336
|
35%
|
21
|
Иркутск
|
24 832
|
33 089
|
33%
|
22
|
Ижевск
|
22 451
|
29 849
|
33%
|
23
|
Москва
|
45 626
|
55 688
|
22%
|
Вся Россия
|
27 038
|
37 655
|
39%
…но резюме женщин более востребованы
Однако более скромные финансовые ожидания женщин имеют и плюс – работодатели обращаются к ним охотнее. Резюме женщин были повсеместно более ликвидны как в 2017, так и в 2018 гг. Это значит, что на одно резюме женщин приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское. За год их превосходство[1] над резюме мужчин стало еще заметнее. В 2018 году рейтинг по этому показателю возглавила Москва, а замкнул Красноярск. Иркутск занял 10-е место.