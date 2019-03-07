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В Иркутске мужчины лидируют в зарплате, женщины – в востребованности у работодателей

7 марта 2019

В преддверии 8 марта эксперты Авито проанализировали резюме соискателей в Иркутске и выяснили, что за год средние зарплатные ожидании женщин выросли до 24 832 рублей в месяц, а мужчин – до 33 089 рублей в месяц. Как и в целом по России, иркутские мужчины хотят зарабатывать больше женщин: эта разница в городе составляет 33%. Однако работодатели активнее реагируют именно на резюме женщин, причем эта тенденция верна как для Иркутска, так и для остальных рассматриваемых субъектов.

Мужчины ожидают зарабатывать больше…

В Иркутске женщины за год увеличили размер желаемой оплаты своего труда на 2%, а мужчины – на 7%.

В целом по России рост зарплат, указанных в резюме женщин, составил 6%, причем самое значительное увеличение произошло в Барнауле, Омске и Ижевске (9%), а наименьшее – в Иркутске (2%). Самый высокий желаемый оклад у женщин отмечен в Москве (в среднем 45 626 рублей в месяц), а самый низкий – в  Барнауле (19 924 рубля).

Зарплаты в резюме мужчин стали выше на 8% (от 7% в Санкт-Петербурге и Иркутске до 13% в Тюмени). В итоге самая высокая желаемая зарплата у мужчин зафиксирована в Москве (55 688 рублей), а самая низкая – в Барнауле (27 725 рублей).

Во всех крупных городах представители сильного пола намерены получать больше. В целом по России разница составила 39%. Она максимальна в Омске и Челябинске (45%), а минимальна в столице (22%).

Регион

ЗП женщин, руб.

ЗП мужчин, руб.

На сколько ЗП мужчин выше

1

Омск

20 728

30 091

45%

2

Челябинск

22 595

32 681

45%

3

Тольятти

20 982

30 245

44%

4

Уфа

23 978

34 255

43%

5

Волгоград

21 308

30 409

43%

6

Тюмень

25 249

36 026

43%

7

Красноярск

24 632

34 625

41%

8

Воронеж

23 723

33 043

39%

9

Саратов

21 048

29 294

39%

10

Барнаул

19 924

27 725

39%

11

Самара

25 177

34 915

39%

12

Екатеринбург

27 278

37 694

38%

13

Нижний Новгород

24 623

33 823

37%

14

Пермь

23 029

31 433

36%

15

Ульяновск

20 975

28 630

36%

16

Краснодар

27 662

37 611

36%

17

Санкт-Петербург

35 090

47 618

36%

18

Казань

25 986

35 206

35%

19

Новосибирск

25 578

34 637

35%

20

Ростов-на-Дону

26 199

35 336

35%

21

Иркутск

24 832

33 089

33%

22

Ижевск

22 451

29 849

33%

23

Москва

45 626

55 688

22%
 

Вся Россия

27 038

37 655

39%
 

…но резюме женщин более востребованы

Однако более скромные финансовые ожидания женщин имеют и плюс – работодатели обращаются к ним охотнее. Резюме женщин были повсеместно более ликвидны как в 2017, так и в 2018 гг. Это значит, что на одно резюме женщин приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское. За год их превосходство[1] над резюме мужчин стало еще заметнее. В 2018 году рейтинг по этому показателю возглавила Москва, а замкнул Красноярск. Иркутск занял 10-е место.


/ СИА /
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