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Иркутскую область на конкурсе «Лидеры России» будут представлять сразу четыре участника

7 марта 2019

Иркутскую область на конкурсе «Лидеры России» будут представлять сразу четыре участника. Это министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Максим Авдеев, первый заместитель министра финансов региона Александр Каневский, коммерческий директор ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга» Василий Костерин, начальник управления социальных программ и корпоративной культуры АО «Ангарская нефтехимическая компания» Руслан Ри. 

Сегодня Губернатор Иркутской области встретился с конкурсантами. 

- Прежде всего, поздравляю вас с победой в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Вы прошли очень сложный этап отбора и теперь будете представлять Иркутскую область в финале, который состоится в Сочи. Перед вами стоит сложная задача – обойти  300 конкурентов. Мы в Иркутской области верим в вас, в вашу победу, - сказал Сергей Левченко. 

Конкурс «Лидеры России» проводится во второй раз. Его задача – найти молодых и талантливых управленцев со всей страны. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. 

Всего финалистами конкурса стали 300 человек, 33 из них - представители СФО. В январе и феврале проходили региональные полуфиналы. 

Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи 13-17 марта. Участникам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи. Затем для них самих пройдут мастер-классы наставников – успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Еще одним этапом станет спортивное мероприятие –забег с препятствиями по пересеченной местности. 

Победителями станут 100 человек. Финалисты получают гранты в размере миллиона рублей. Потратить деньги можно на любое образование в пределах России. 


/ СИА /
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