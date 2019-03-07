Корпорация развития Иркутской области готова стать инвестором «ИрАэро» при условии приобретения контрольного пакета авиакомпании

Меморандум о взаимопонимании заключен между АО Авиакомпания «ИрАэро», АО «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО), АО коммерческий банк «Солидарность» и АО «Рампорт Аэро». Речь в документе идет о содействии дальнейшему развитию авиакомпании.

Согласно меморандуму, Корпорация развития Иркутской области выражает готовность выступить инвестором авиакомпании при условии приобретения контрольного пакета в размере 51% акций авиакомпании. Условия приобретения контрольного пакета акций будут определены отдельным соглашением между КРИО и действующими собственниками авиакомпании.

Банк обеспечит высвобождение контрольного пакета акций из залога для приобретения их КРИО, а также выступит консультантом для действующих собственников авиакомпании.

В свою очередь, Рампорт, будучи заинтересованным в развитии международных перелетов на широкофюзеляжных воздушных судах, намерен предоставить коммерчески приемлемые условия обслуживания и базирования трех воздушных судов, эксплуатируемых авиакомпанией, в аэропорту Жуковский.

Также в меморандуме оговорены повышение эффективности эксплуатации воздушных судов и подписание нового договора лизинга. В документ могут быть внесены изменения и дополнения, которые будут оформлены дополнительными соглашениями.