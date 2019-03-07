Правительство Иркутской области ищет механизмы расселения домов серии 1-335

Распоряжением Правительства Иркутской области в декабре 2018 года была создана рабочая группа по разработке механизмов решения вопросов с домами серии 1-335, расположенными на территории муниципальных образований региона. Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов провел расширенное совещание с участием мэров муниципальных образований Иркутской области, на территориях которых расположено наибольшее количество домов серии 1-335, представителей научных и исследовательских организаций, имеющих опыт обследования таких домов, представителей строительных и общественных организаций.

Руслан Болотов отметил, что проблемы, существующие в эксплуатации многоквартирных домов этой серии, в целом известны жителям домов, муниципалитетам и региональной власти. В настоящее время работа Правительства Иркутской области направлена на принятие перспективных механизмов решения по дальнейшей эксплуатации указанного жилищного фонда.

– К решению этой задачи лучше подойти уже сегодня, комплексно, чтобы выстроить работу на системной основе, опережая события. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко такой подход поддержал, – сказал Руслан Болотов.

По данным муниципальных образований Иркутской области в настоящее время на территории региона расположены около 1300 многоквартирных домов серии 1-335, построенных 1960-1970 годах, нормативный срок эксплуатации которых завершается, а также имеются конструктивные недостатки в несущих конструкциях.

Текущее состояние некоторых домов требует принятия механизмов расселения жителей с учетом обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах, а также определения источников финансирования обозначенных мероприятий.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Роман Энгельгарт сообщил, что министерством подготовлены предложения по возможным механизмам расселения указанных домов, которые в форме проектов региональных нормативных правовых актов направлены на рассмотрение членам рабочей группы.

По итогам рассмотрения указанных проектов Правительством Иркутской области предлагаемые механизмы будут направлены в муниципалитеты. Решение проблем домов серии 1-335 возможно при объединении усилий муниципалитетов, региона, а также жителей этих домов.