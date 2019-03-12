Дружба крепкая не сломается? Лишь 6% офисных работников дружат со своими руководителями

Только 6% офисных работников поддерживают теплые дружеские отношения со своими руководителями. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели анонимный опрос работников более 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и узнали, как рядовые сотрудники относятся к своему непосредственному начальству.

Половина респондентов (48%) охарактеризовали отношения с начальством как отвечающие принципам субординации, строящиеся на взаимном уважении и ответственном отношении к общему делу. Эмоциональная окраска этих отношений нейтральна или положительна. Треть (33%) испытывают скорее негативные эмоции при общении с начальством, отмечая, что их боссам характерны такие качества, как спесивость, склочность, излишняя суровость и даже лень. Оставшиеся 19% опрошенных относятся к начальству с искренней симпатией, при этом 6% охарактеризовали свои отношения как по-настоящему дружеские, а 1,5% признались, что состоят в личной связи с непосредственным руководителем.

Отношение к дружбе с начальством у сотрудников, которые не могут похвастаться подобным опытом, различно: 84% относятся к этому нейтрально, а 10% настроены скептически и полагают, что дружба может помешать рабочему процессу. В частности, опрошенные высказали мнения, что недовольство или недомолвки могут переходить из дружеской сферы в рабочую и наоборот, а продвижение в карьере таких работников зависит исключительно от протекции босса. Также они уверены, что работник-друг будет получать все самые интересные и перспективные проекты вне зависимости от того, является ли он экспертом в теме или нет.

Согласно исследованию портала Head Hunter 2013 г., из 3,6 тыс. опрошенных 10% признались в дружбе с руководителем, 20% не дружат с боссами, 62% поддерживают приятельские отношения. Теплые отношения с боссом чаще поддерживают женщины, нежели мужчины.