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Средняя зарплата юриста по недвижимости в Иркутске – 44 тыс. рублей

11 марта 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты юристов по недвижимости в 70 крупнейших городах России. Оказалось, что юрист по недвижимости в Иркутске в среднем получает 44 тыс. рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 тыс. рублей в месяц.

У представителя этой профессии из Красноярска средний доход составляет 44 000 рублей в месяц. В Чите – 47 000 рублей, в Улан-Удэ – 40 тыс. рублей в месяц.


/ СИА /
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