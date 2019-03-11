Австрийский дирижер Манфред Майрхофер выступит в Иркутске 16 марта

16 марта в Концертном зале Иркутской областной филармонии Губернаторский симфонический оркестр выступит под управлением дирижера из Австрии Манфреда Майрхофера. Солисты – Андрей Шевченко (скрипка), Константин Зуев (виолончель). Как сообщает пресс-служба Иркутской областной филармонии, это будет уже четвертый концерт из цикла «Пять вечеров с большим оркестром». Фото: operasofia.bg

Манфред Майрхофер родом из австрийского городка Лембах. Он окончил Брукнеровскую консерваторию в Линце по классу, скрипки, рояля и композиции, а дирижирование изучал в Венском музыкальном университете под управлением легендарного Ганса Сваровски.

Гость из Австрии дирижирует оркестрами в знаменитых оперных театрах Европы. Манфред Майрхофер известен также как уникальный интерпретатор опер Верди, Пуччини, Штрауса, Чайковского и Моцарта. Кроме того, в качестве посланника австрийского правительства Манфред Майрхофер поставил оперу «Дон Жуан» в Тиране и Улан-Баторе (Монголия).

Австрийский дирижер – обладатель множества наград. Среди них – премия Карла Бёма Венского филармонического оркестра, премия Бертиля Остбо за вклад в распространение творчества Антона Брукнера и награда Министерства культуры Венгрии за вклад в современную венгерскую музыку.