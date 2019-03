Приангарье вошло в ТОП-10 регионов по продажам духов и мягких игрушек к 8 марта

Оператор фискальных данных OFD.ru провёл аналитическое исследование по продажам популярных подарков к Международному женскому дню за период с 1 по 6 марта. Анализ, результаты которого приведены ниже, проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс. Всего проанализировано более 5 млрд кассовых чеков. Фото: 1prof.by

В отличие от женщин, которые начинают готовится к 23 февраля практически за месяц, мужчины начинают активно скупать популярные товары за неделю до 8 марта – продажи подарков начинают расти с 1 марта и превышают среднегодовые значения более чем в 2 раза. В ТОП самых распространённых подарков входят духи, нижнее белье и мягкие игрушки.

С 1 по 6 марта в России было куплено более 2,2 млн флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 млрд рублей. В среднем на духи мужчины тратили 3 700 рублей. Больше всего флаконов было продано в Москве (721 тыс.), Московской области (478 тыс.), Новосибирской (316 тыс.), Ленинградской (269 тыс.) областях, Санкт-Петербурге (212 тыс.), Иркутской (211 тыс.) и Челябинской (154 тыс.) областях, Башкортостане (154 тыс.), Хабаровском (132 тыс.) и Краснодарском (125 тыс.) краях.

В ТОП-10 самых популярных духов вошли Chanel Chance, Nina Ricci Nina, Lacoste Pour femme, Kenzo l'eau par pour femme, Michael Kors Midnight Shimmer, Carolina Herrera Good Girl, Givenchy Ange Ou Demon Le Secret, Dolce & Gabbana №3 L'Imperatrice, Joy By Dior и Dolce & Gabbana The one.

Мягких игрушек было куплено почти в 4 раза больше чем в среднем в год – около 4 млн. Средняя цена такого подарка составила 614 рублей, причём выше всего стоимость плюшевых зверей на Чукотке (1250 руб.), в Кабардино-Балкарии (947 руб.), Калмыкии (902 руб.), Краснодарском крае (845 руб.) и Ленинградской области (817 руб.). Несомненным лидером по количеству купленных игрушек стала Москва – там мужчины приобрели в подарок 400 тыс. мягких игрушек. Как показал анализ, в Московской области и Санкт-Петербурге такие презенты тоже достаточно популярны – 280 тыс. и 200 тыс. игрушек соответственно.

Продажи женского нижнего белья, в отличие от духов и мягких игрушек, начинают расти сразу после 23 февраля. Всего с 23 февраля по 6 марта продано более 26 млн наименований женского белья на 18 млрд рублей, что превышает среднегодовые значения в практически в 2 раза.

Регионами-лидерами по продажам женского нижнего белья стали Москва (4,6 млн шт.), Санкт-Петербург (3 млн шт.), Татарстан (1,6 млн шт.), Московская (1,5 млн шт.), Воронежская (1,4 млн шт.), Самарская области (1 млн шт.), Приморский (900 тыс. шт.) и Красноярский (720 тыс. шт.) края, Башкортостан (712 тыс. шт.) и Ростовская область (589 тыс. шт.). Самый высокий средний чек на нижнее бельё зафиксирован в Дагестане (2130 руб.), Владимирской области (1669 руб.) и в Камчатском крае (1629 руб.).

Справка:

OFD.ru входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в Федеральную налоговую службу, а также предоставлением удобных сервисов, которые упрощают бизнесу соблюдение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Поддерживает работу со всеми моделями касс и фискальных накопителей в утвержденных Приказом ФНС версиях форматов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает максимальным среди ОФД 3-м классом защищенности фискальных данных, соответствующим требованиям ФНС и ФСТЭК России. Клиентами оператора являются 65 тысяч компаний по всей России.