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В Иркутске гендиректор ЧОП в среднем зарабатывает 62 тыс. рублей в месяц

11 марта 2019

11 марта – День сотрудников частных охранных агентств. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты Генеральных директоров ЧОП в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске. 

Так, по данным исследования, Генеральный директор ЧОП  в столице Приангарья в среднем получает 62 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 83 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии из Красноярска средний доход составляет 61 000 рублей в месяц. В Чите – 65 000 рублей, в Улан-Удэ – 57 000 рублей в месяц.


/ СИА /
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