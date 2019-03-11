Новые продукты Сбербанка для недропользователей презентовали компаниям в Чите

Специалисты центра отраслевой экспертизы предприятий-недропользователей Читинского отделения Сбербанка провели круглый стол для крупнейших профильных компаний Забайкальского края. На мероприятии презентовали уникальные банковские продукты, которые внедрены с учетом специфики деятельности добывающих предприятий. В частности, участникам представили инструменты для страхования цены на металл от изменения на будущий период, продукты, позволяющие осуществить предоплату или расчет за металл, который будет добыт в будущий период. На встрече также присутствовали сотрудники московской компании KPMG, которые рассказали о тонкостях налогообложения предприятий-недрапользователей.

«Недропользователи – одна из динамично развивающихся отраслей. Компании, работающие в данной сфере, являются для нас особой категорией клиентов, для которых банком разработаны специальные продукты. В период встречи мы рассказали о наших новых услугах, и многие компании заинтересовались этими инструментами и в ближайшее время планируют подать заявки на сделки», - отметил заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка Игорь Тагиров.