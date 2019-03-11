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Альфа-Банк первым из российских банков присоединился к сети международного торгового финансирования Marco Polo

11 марта 2019

Альфа-Банк стал участником проекта Marco Polo — крупнейшей и наиболее быстро расширяющейся международной сети торгового финансирования. Задачей проекта является значительное повышение эффективности финансирования международной торговли и оборотных средств.

В основе Marco Polo лежат блокчейн-платформа R3 Corda и платформа распределенной торговли TradeIX. Участие в Marco Polo позволит Альфа-Банку предложить своим клиентам широкий выбор решений для международного торгового финансирования и бесшовное подключение к экосистеме мировой торговли.

«Чтобы иметь возможность предложить нашим клиентам лучшие сервисы финансирования торговли и цепочек поставок, мы постоянно внедряем новейшие технологии, включая открытые API и распределенные реестры. Это позволяет нам реализовать комплексные решения, обеспечивающие лучший клиентский опыт, — отметила руководитель управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова. — Сеть Marco Polo, без сомнения, наиболее передовой и перспективный консорциум по торговому финансированию, чего делает его лучшим партнером для достижения успеха».

«Для Marco Polo наступают захватывающие времена, поскольку сеть растет все более быстрыми темпами, попутно приобретая видение и богатейший опыт ведущих финансовых институтов, присоединившихся к консорциуму, — сказал управляющий директор по банкингу и торговле TradeIX Даниэль Котти. — Мы приветствуем Альфа-Банк в рядах наших участников. Присоединение одного из крупнейших российских банков и ключевых финансовых институтов Европы позволит значительно расширить географический масштаб нашей деятельности».

Marco Polo фокусируется на обеспечении взаимодействия, цифровизации и повышении скорости транзакций. Благодаря использованию открытых API и приложений, интегрированных с ERP-системами, единовременной интеграции участника достаточно для полноценного подключения ко всей экосистеме международной торговли с использованием автоматизированных, гибко настраиваемых правил, и инструментов управления различными процессами, включая KYC-проверки, расчеты, реакции на запросы.

«Мы очень рады, что Альфа-Банк присоединился к сети Marco Polo и с нетерпением ждем возможности приступить к совместной разработке решений, которые позволят клиентам банка получить доступ к широкому спектру сервисов торгового финансирования при сохранении высокого уровня безопасности, соответствующего отраслевым стандартам», — заявил генеральный директор R3 Дэвид Раттер.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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