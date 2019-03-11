За пять лет жители Иркутской области уменьшили кадастровую стоимость недвижимости на 144 млрд рублей

В марте 2019 года исполнилось пять лет со дня проведения первого заседания комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Благодаря работе комиссии жители региона смогли уменьшить кадастровую стоимость своей недвижимости в общей сложности более чем на 144 миллиарда рублей. Фото: irkobl.ru

В состав комиссии вошли по одному представителю от Управления Росреестра по Иркутской области, Министерства имущественных отношений Иркутской области, филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Иркутской области, Национального совета по оценочной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области, результаты государственной кадастровой оценки земель были утверждены в конце 2013 года, а первые заявления о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости поступили в начале 2014 года. Наибольшее количество заявлений рассмотрено комиссией при Управлении в 2015 году. На протяжении трех последних лет количество поступающих обращений практически не меняется.

По решениям комиссии, принятым в период с 2014 по 2018 год, снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости в среднем составило 75%. При этом максимальное снижение кадастровой стоимости отмечается в 2018 году – 77%.

«Возможность оспаривания результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости во внесудебном порядке позволяет гражданам и юридическим лицам решать налоговые проблемы, – рассказала начальник отела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева. –Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка до уровня рыночной дает возможность снизить размер выплаты земельного налога в несколько раз, что позволяет налогоплательщику сэкономить от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в год».

