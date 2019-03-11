#яделаюбизнес. Банк «Открытие» и ВКонтакте запустили новую волну проекта для женщин-предпринимателей

Для участия в отборе участницам необходимо заполнить заявку в сообществе «Вконтакте для бизнеса» до 18 марта.

Перед Международным женским днём банк «Открытие» и социальная сеть Вконтакте запустили новый набор на грантовую программу #яделаюбизнес. В этой волне конкурса примут участие женщины-предприниматели со всей России. Организаторы подготовили обучающие мастер-классы VK Live с участием экспертов ВКонтакте и банка «Открытие», известных предпринимателей и представителей шоу-бизнеса, практические задания, выполнение которых поможет участницам развить свой бизнес, а также разработать рекламную и коммуникационную стратегии. Кроме того, на протяжении всей программы у конкурсантов будет возможность общаться друг с другом и делиться опытом.

Результаты данного этапа до конца апреля 2019 года подведет конкурсная комиссия из представителей Вконтакте и банка «Открытие». Авторы 5 лучших стратегий получат гранты на продвижение бизнеса Вконтакте на общую сумму 1,35 млн рублей и сертификаты на обслуживание в банке«Открытие». Финальное мероприятие с награждением всех победителей пройдет в Москве в мае 2019 года.

Подать заявку и ознакомиться с подробностями участия в программе #яделаюбизнес можно до 18 марта 2019 года в сообществе «ВКонтакте для бизнеса».

«Согласно данным пятой волны индекса женской предпринимательской активности WBI (Woman Business Index), 67% российских женщин готовы открыть свой бизнес. Сегмент женского предпринимательства является целевой аудиторией для банка «Открытие». Каждый третий наш клиент-предприниматель – женщина. В основном, женщины-предприниматели в общей доле клиентов занимаются консалтинговыми услугами по бухгалтерскому учету, оказанием социальных услугах для пенсионеров и инвалидов, открывают парикмахерские и салоны красоты. В рамках новой волны #яделаюбизнес мы ориентируемся на поиск проектов, реализованных в дистанционных каналах, а так же интересные digital-решения», - отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Программа #яделаюбизнес стартовала весной 2018 года. В первом этапе проекта участвовали женщины-предприниматели, во втором — предприниматели городов с населением до 500 000 человек, в третьем — молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. Всего участие в программе приняли уже более 400 человек по всей стране. Победителей наградили грантами на продвижение своего сообщества в социальной сети и призами от партнеров проекта.