У бизнес-леди в моде не одежда, а грузовики и недвижимость

Активность женщин-предпринимателей растет. По итогам 2018 года число расчетных счетов, открытых ими в банке «Открытие» увеличилось на 56%. Наибольшее число бизнес-леди работает вовсе не в сегменте услуг салонов красоты или в сфере деятельности по оказанию бухгалтерских услуг. На первом месте по популярности у женщин – профессиональное управление недвижимостью, а на втором – и вовсе грузоперевозки.

Таковы результаты исследования банка «Открытие», в рамках которого были проанализирована деятельность свыше 80 тысяч индивидуальных предпринимателей, 34% из которых составляют женщины.

В целом, в сфере управления собственной и арендованной недвижимостью оказалось задействовано 5,7% от общего числа предпринимательниц. Для сравнения, в этой сфере работает лишь 4% от общего числа предпринимателей мужского пола.

4,8% от всех женщин-предпринимателей работает в сфере грузоперевозок (тогда как доля этого бизнес-направления у мужчин – 11,4%). А вот розничная торговля одеждой как сфера приложения предпринимательских талантов российских женщин значительно уступает лидерам, с долей лишь в 3,5% от общего числа частных предпринимательниц. Салоны красоты и парикмахерские – лишь на четвертом месте, с долей в 3%.

Если составлять рейтинг самых популярных у женщин видов бизнеса на основе расчета их доли женщин в общем количестве предпринимателей, избравших его для извлечения прибыли, то первое место уверенно бы заняли услуги в области бухучета, отмечают эксперты банка. Но число занятых в этой сфере женщин-предпринимателей хотя и значимо, но все же не превышает 1% от их общего количества и почти в шесть раз меньше, чем настоящий лидер женских предпочтений в бизнесе – управление недвижимостью.

Исследование банка также позволило выявить и порой неожиданные нюансы, одни из которых разрушают, а другие, напротив, подкрепляют гендерные стереотипы. Так выяснилось, например, что каждый десятый предприниматель в стране, занимающийся трудоемкой обработкой металлических изделий, – женщина. С другой стороны, цифры наглядно продемонстрировали, что женщины предпочитают пилить, а не строгать. Женщинами являются 11 из 100 индивидуальных предпринимателей в сфере столярных работ. При этом в распиловке древесины их уже 16 на 100 бизнесменов. А в лесозаготовке доля женщин и вовсе достигла 23%.

Меньше всего женщины-предприниматели представлены в сегменте ремонта электрического оборудования, занимая в нем 3% от общего числа тех, кто делает бизнес на починке генераторов и трансформаторов. Банку удалось обнаружить лишь одну женщину, которая в качестве бизнеса избрала пресноводное рыболовство (общее число предпринимателей в этом узком сегменте составило 25 человек). Для сравнения, из 25 человек, которые занимаются разведением оленей, женщинами оказались семеро.