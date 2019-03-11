Карта SVO Club банка «Открытие» признана лучшей картой для путешественников

Карта SVO Club банка «Открытие» возглавила рейтинг «Карты для хорошего отпуска» по версии портала Банки.ру. Продукт предлагает наибольшее вознаграждение за оплату услуг в категории «Путешествия» среди всего российского банковского пластика – 5% кэшбэк.
В преддверии мартовских праздников Банки.ру проводили исследование, какими картами наиболее выгодно расплачиваться во время путешествий? SVO Club была признана абсолютным фаворитом не только благодаря размеру начисляемого кэшбэк, но и ряду других преимуществ для путешественников. Среди них - 5% за покупки в ТСП аэропорта «Шереметьево», скидка 10% на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту, 10% от суммы счета в «Шоколаднице» и бесплатное повышение категории номера «Radisson Blu» или «Park Inn». Также владельцам доступна бесплатная парковка автомобиля на парковке аэропорта на период 7 календарных дней.
Карта выпускается на базе платежной системы MasterCard и доступна в двух тарифных планах – «SVO Club» и «Премиум SVO Club», в рамках которого банк предоставляет еще больше привилегий. Оформить карту можно на стойках в аэропорте «Шереметьево» или заполнив анкету на сайте.