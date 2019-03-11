Каждый десятый болельщик ЧМ-2018 повторно вернулся в Россию, воспользовавшись паспортом болельщика

Сбербанк выяснил, сколько иностранных туристов, впервые приехавших в Россию во время Чемпионата мира по футболу, вернулись в страну в августе-декабре 2018 года.

У нас снова побывал каждый десятый футбольный болельщик, обеспечив 5,4% от общего въездного потока иностранных туристов в страну. При этом траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе-декабре 2018 года составили не менее 9,9 млрд рублей.

Напомним, что во время чемпионата всем болельщикам выдавался FAN ID —паспорт болельщика, который позволял многократно въезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Анализ обезличенных данных транзакций по банковским картам показал, что этой возможностью воспользовались граждане практически всех стран мира.

Наибольшее количество вернувшихся болельщиков — граждане США (43,8% от общего числа туристов из этой страны), далее следуют Германия (8,6%), Казахстан (5,7%), Бразилия (5,3%) и Беларусь (4,5%). Топ-5 по расходам выглядит чуть иначе: США (48,3% от общих расходов туристов из этой страны), Казахстан (10,5%), Германия (4%), Бразилия (3,5%) и Беларусь (2,7%). Если ранжировать страны по доле вернувшихся болельщиков (по отношению к тем, кто не вернулся), то первое место также принадлежит США (20,4%), затем идут Германия (17,5%), Швейцария (15%) и Бразилия (14,6%).

Чемпионат простимулировал туристов активнее путешествовать по всей России. В пятерке лидеров — Москва (ее посетили болельщики из 137 стран), Санкт-Петербург (118), Московская область (117), Краснодарский край (103) и Республика Татарстан (81). При этом в нескольких регионах болельщики составили существенную долю в общем туристическом потоке: в Ненецком автономном округе — 16,7%, Республике Коми — 9,7%, Ханты-Мансийском автономном округе — 8,9%, Ямало-Ненецком автономном округе — 8,8%, Республике Алтай — 8,3%. А по количеству субъектов РФ, где побывали туристы из одной страны, лидерами стали Бразилия и США (по 83 региона) и Германия (82 региона).