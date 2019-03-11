Сбербанк за 2 месяца с начала 2019 года заработал чистую прибыль в размере 70,1 млрд руб.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам января-февраля 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные).

Банк заработал чистую прибыль в размере 70,1 млрд руб.

Банк выдал клиентам 1 358 млрд руб. кредитов: 230 млрд руб. частным и 1 127 млрд руб. корпоративным клиентам.

Привлеченные средства клиентов выросли за месяц на 290 млрд руб.

Чистый комиссионный доход вырос на 14,1% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«Итоги февраля соответствуют нашим ожиданиям. Приток вкладов по итогам февраля полностью компенсировал отток прошлого месяца и составил 250 млрд рублей, что поддержало рост бизнеса. Продолжился рост чистого комиссионного дохода, который покрывает 80% операционных расходов банка. Отношение расходов к доходам постепенно снижается и по итогам двух месяцев составляет менее 29%».

Комментарии по итогам января-февраля:

Чистый процентный доход сохранился на уровне января-февраля прошлого года. Процентные доходы на 11,0% превысили уровень аналогичного периода прошлого года за счет роста объемов бизнеса. При этом увеличились и процентные расходы вследствие роста рыночной стоимости и объема привлеченных средств.

Чистый комиссионный доход увеличился относительно января-февраля прошлого года на 14,1% преимущественно за счет операций с банковскими картами, расчетных операций и банковских гарантий. С 2019 года банк внес изменения в методологию, и признание комиссии за годовое обслуживание карт происходит равномерно.

Операционные расходы выросли относительно января-февраля 2018 года на 6,4%, отношение расходов к доходам при этом улучшилось с 29,1% до 28,9%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года будет влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года, а также повышение ставки НДС.

Расходы на совокупные резервы в феврале составили 16,3 млрд руб., за два месяца – 24,0 млрд руб. На 1 марта объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,5 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь-февраль выросла на 7,0% до 174,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 11,4% до 143,8 млрд руб.

Активы в феврале выросли на 1,5% и составили 27,2 трлн руб.

В феврале корпоративным клиентам выдано кредитов более чем на 1,1 трлн руб. Кредитный портфель остался на уровне января, показав незначительное сокращение до 13,2 трлн руб. за счет погашения валютных кредитов, при этом рублевый портфель не изменился.

Частным клиентам в феврале выдано кредитов на 230 млрд руб. Портфель розничных кредитов увеличился на 1,2% и превысил 6,3 трлн руб.

Объем просроченной задолженности в феврале вырос на 16,8 млрд руб. главным образом за счет корпоративных клиентов. Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,6%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам – 9,0% на 1 февраля 2019 года.

Портфель ценных бумаг в феврале увеличился на 7,4% до 3,0 трлн руб. преимущественно за счет приобретения облигаций Банка России.

Привлеченные средства клиентов в феврале выросли на 1,5%. Средства физических лиц увеличились на 2,0%, полностью компенсировав отток января в реальном выражении. Средства юридических лиц выросли за месяц на 0,5%.

Базовый и основной капиталы Сбербанка за февраль не изменились и остались на уровне 3,1 трлн руб. В расчет не включена чистая прибыль за второе полугодие 2018 года, что будет сделано после проведения годового аудита.

Общий капитал увеличился за месяц на 35 млрд руб. и превысил 4,2 трлн руб. Наибольшее влияние на его динамику оказали заработанная прибыль и погашение субординированных облигаций на 1 млрд долларов США.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 195 млрд руб. во многом под влиянием розничных кредитов, а также расчетов с международными платежными системами. Нормативы достаточности основного и базового капитала в феврале снизились незначительно.

Капитал, млрд руб. 1 мар'19* 1 фев’19 1 мар'19* / 1 фев’19 1 янв ’19 1 мар'19* / 1 янв’19 Базовый 3 107 3 107 - 3 168 -1.9% Основной 3 107 3 107 - 3 168 -1.9% Общий 4 235 4 200 0.8% 4 261 -0.6% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 10.8% 10.9% -0.1 п.п. 11.1% -0.3 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 10.8% 10.9% -0.1 п.п. 11.1% -0.3 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 14.8% 14.8% - 14.9% -0.1 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 28 656 28 461 0.7% 28 606 0.7%

* оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за январь-февраль 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)