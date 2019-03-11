В Приангарье торговый представитель перевела деньги мошенникам

5 марта в дежурную часть поступило заявление от 36-летней жительницы Усолья-Сибирского.

Как сообщает пресс-служба Межмуниципального отдела МВД России «Усольский», потерпевшей сначала позвонил неизвестный мужчина, потом общение продолжилось с женщиной. Собеседники назвались сотрудниками службы безопасности банка и, как часто бывает в подобных схемах обмана, начали пугать информацией о том, что кто-то пытается взломать личный кабинет в онлайн-банке и украсть деньги. По словам усольчанки, убедило ее в истинности происходящего то, что разговаривали ее собеседники грамотно, корректно и доброжелательно, к тому же знали ее паспортные данные. Потом она вспомнила, что подавала в интернете заявки в разные банки на получение кредита, и вероятнее всего аферисты воспользовались этими сведениями.

Однако в тот момент женщина поверила лжесотрудникам, продиктовала по их просьбе три цифры с оборотной стороны карты. И далее для сохранения сбережений на карте мошенники убедили ее в необходимости перевести все деньги на номер счета, который они продиктуют. Торговый представитель из Усолья так и сделала – сама отправила неизвестным свои 30 тысяч рублей.