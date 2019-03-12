На 15,7% вырос страховой рынок в 2018 году, что составило максимум за шесть лет

Темпы прироста страховых премий в 2018 году были максимальными за последние 6 лет и достигли 15,7% (8,3% в 2017 году). Объем страховых премий превысил 1,479 трлн рублей. При этом, как сообщает ЦБ, рынок начал расти и без учета страхования жизни: темпы прироста составили 8,4% в 2018 году (-1,8% годом ранее), что также является наибольшим показателем за последние 6 лет, следует из статистики страховщиков за 2018 год.

Такой динамике страхового рынка способствовал высокий спрос на потребительские кредиты и ипотеку, которые оказывают позитивное влияние на страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней, а также на объемы рынков автострахования в случае приобретения автомобилей в кредит.

Также, повышение доступности обязательного автострахования как за счет стабилизации убыточности, так и в связи с пресечением недобросовестного поведения отдельных участников рынка привело к смене динамики в ОСАГО: сокращение взносов, наблюдаемое в 2017 году (-5,2%), сменилось их увеличением на 1,8% в 2018 году. При этом количество заключенных за год договоров выросло на 4,0% (+0,1% в 2017 году). Разворот тенденции произошел и в страховании автокаско. По итогам 2018 года страховые взносы увеличились на 3,8% (-4,8% годом ранее). При этом рост сегмента был вызван расширением продаж.

Ускорение темпов роста произошло в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней (с 12,3% в 2017 году до 39,8% в 2018 году) и страхования жизни заемщиков (с 20,3 до 31,4%). Темпы прироста прочего страхования жизни, включающего страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (ИСЖ), несмотря на снижение, оставались высокими (37,4%). Доля страхования жизни за год увеличилась на 4,7 п.п. и достигла 30,6%.

Совокупные выплаты по итогам 2018 года увеличились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 522,5 млрд рублей. Страховые выплаты по страхованию жизни выросли на 83,8%, до 67,1 млрд рублей, что вызвано истечением срока действия заключенных ранее среднесрочных договоров.

Страховые резервы выросли за прошедший год на 26% и на 1 января 2019 года превысили 1,8 трлн рублей.