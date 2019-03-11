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Юрий Лапин, «Ираэро»: «Авиакомпании нужны ресурсы на покупку самолетов МС-21»

11 марта 2019

Акционеры авиакомпании «Ираэро», базирующейся в аэропорту Иркутска, планируют продать Корпорации развития Иркутской области (на 100% принадлежит региону) 51% акций  авиакомпании. Как сообщил ТАСС генеральный директор и один из акционеров «Ираэро» Юрий Лапин, решение связано с тем, что авиакомпании нужны ресурсы на покупку самолетов МС-21. Также, по его словам, предполагается обратный выкуп акций после завершения всех процедур.

<p>Фото: Bk55.ru</p>

Фото: Bk55.ru

«У нас есть намерения ввести область в состав учредителей. Дело в том, что приближается срок освоения МС-21, мы прекрасно понимаем, что приобретение самолетов – это колоссальные затраты, без помощи области мы не справимся. Поэтому было предложение рассмотреть возможность, чтобы область какой-то период была одним из основных акционеров, и ей принадлежал контрольный пакет именно на период получения, освоения и внедрения в эксплуатацию МС-21», – сказал Лапин.

Он рассказал, что предполагается обратный выкуп акций после завершения всех процедур по проекту МС-21. Сейчас правительство Приангарья и авиакомпания обсуждают условия сделки. «Это вопрос не такой быстрый. Планируем хотя бы к началу лета выйти на конкретные условия. Сумма сделки сейчас определяется», – сказал Лапин.

Авиакомпания собирается приобрести десять самолетов МС-21. Твердый договор на поставку воздушных судов подписан с корпорацией «Иркут», график поставки уточняется. Как сообщил Юрий Лапин, пополнение авиапарка «Ираэро» позволит расширить географию полетов, МС-21 будут летать как на внутренних рейсах, так и на международных, в том числе в Китай.

Справка:
Авиакомпания «Ираэро» основана в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска, дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, акционерами авиакомпании являются ООО «Сиблана» и восемь физических лиц.
МС-21 – российский гражданский самолет нового поколения, собирается на Иркутском авиационном заводе, который входит в корпорацию «Иркут». Серийное производство МС-21 планируется начать в 2021 году.

/ СИА /
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