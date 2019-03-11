ЦБ выпустил в обращение памятные серебряные монеты

Банк России 5 марта 2019 года выпустил в обращение серебряные памятные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга»: «Дальневосточный леопард», «Красноногий ибис», «Белуга» (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925).

Как сообщает пресс-служба Банка России, на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет – «2 РУБЛЯ», дата − «2019 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

– монеты «Дальневосточный леопард» (каталожный № 5110-0158) расположено рельефное изображение дальневосточного леопарда; внизу по окружности имеется надпись: «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты – 5,0 тыс. штук;

– монеты «Красноногий ибис» (каталожный № 5110-0159) расположено рельефное изображение летящего красноногого ибиса; внизу по окружности имеется надпись: «КРАСНОНОГИЙ ИБИС».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты – 5,0 тыс. штук;

– монеты «Белуга» (каталожный № 5110-0160) расположено рельефное изображение белуги; внизу по окружности имеется надпись: «БЕЛУГА».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты – 5,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.